Corona-overtreder Phil Foden terug in voetbalselectie Engeland

Greenwood, aanvaller bij Manchester United, is niet opgeroepen en blijft dus nog even in ’ballingschap’. Engeland speelt in november interlands tegen Ierland, België en IJsland.

Southgate stuurde het debuterende duo in september voor straf naar huis na de wedstrijd tegen IJsland in de Nations League. Hij was erachter gekomen dat Foden en Greenwood vrouwen hadden uitgenodigd op hun hotelkamer en daarmee uit de veilige ’bubbel’ waren gestapt. Beide spelers werden vanwege hun ’onaanvaardbare’ gedrag ook niet opgeroepen voor de interlandperiode in oktober.