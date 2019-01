FIFA eist vrijlating Bahreinse vluchteling

De voormalige international van Bahrein zit al sinds november vast in Thailand. Hij werd aangehouden bij aankomst in Bangkok op verzoek van de regering van Bahrein. Dat land wil dat Thailand Al Araibi uitlevert aan Bahrein, waar hij een celstraf van tien jaar moet uitzitten. Al Araibi is ooit veroordeeld in zijn eigen land voor het aanbrengen van vernielingen in een politiebureau, maar hij ontkent ook maar iets verkeerd te hebben gedaan. De FIFA betwist ook de rechtsgeldigheid van dat vonnis.

,,We roepen alle relevante autoriteiten (in Bahrein, Thailand en Australië) op deze zaak zo snel mogelijk op te lossen zodat Hakeem veilig kan terugkeren naar Australië, waar hij de status van vluchteling heeft en profvoetballer is'', aldus de FIFA.