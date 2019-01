Prijzenpot voor Van Gerwen & co stijgt tot boven 15 miljoen euro

„Dit is een nieuwe, grote stap voorwaarts voor de darters”, verklaarde PDC-voorzitter Barry Hearn. „We hebben eerder al het WK uitgebreid naar 96 deelnemers en een recordhoogte aan prijzengeld (2,8 miljoen euro, red.) bij dit toernooi uitgekeerd.” Michael van Gerwen verdiende als wereldkampioen al ruim 100.000 euro meer dan zijn voorganager in 2018. Rob Cross kreeg toen iets meer dan 400.000 euro, terwijl aan Mighty Mike op nieuwjaarsdag een cheque van 550.000 euro werd overhandigd. Raymond van Barneveld kreeg in 2007 voor zijn laatste wereldtitel overigens rond de 100.000 euro.

„Het is geweldig om het prijzengeld te verhogen voor de belangrijkste toernooien en ook voor de events op de Europese tour. „Een PDC tourkaart is nu een gouden ticket. Voor spelers die succes hebben, staan er mooie beloningen te wachten”, vervolgde Hearn. Op alle toernooien van de European Tour wordt nu elke keer 155.000 euro verdeeld onder de deelnemers, dat was vorig jaar nog 150.000 euro. Verder worden de deelnemers aan majors als de prestigieuze Premier League ook rijkelijk beloond. Het bedrag voor de winnaar blijft bij de Premier League 275.000 euro wel hetzelfde.

De PDC steekt de laatste jaren meer geld in de sport, waardoor de wereldtop steeds breder wordt. Waar in het verleden slechts een handjevol darters van het prijzengeld kon rondkomen, verdient de top-32 anno 2019 een goede boterham. Van Gerwen is nog altijd de grootverdiener. De 29-jarige Brabander verdiende in zijn carrière aan prijzengeld bij PDC-tankingtoernooien meer dan 7,5 miljoen euro.