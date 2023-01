Man on a mission: Novak Djokovic dendert door op Australian Open

Rublev had het vooraf al gekscherend gezegd: niemand wil spelen tegen deze Djokovic. Die angst kwam al snel uit, want een vroege break en daarna nóg een break waren voldoende voor Nole om de eerste set te pakken: 6-1. Djokovic beklaagde zich wel direct weer over luidruchtige fans tijdens het spelen van de punten.

In de tweede set ging het nog even gelijk op tot 2-2, maar Djokovic zorgde er met enkele rake klappen voor dat hij wederom de service van de Rus brak. Er stond ook nu geen maat op de negenvoudig winnaar van de Australian Open. Het is niet dat Rublev helemaal kansloos was, want hij kreeg in zowel de eerste set en de tweede set breekpunten, maar op de juiste momenten serveerde Djokovic geweldig. Nog een break verder was het 6-2.

Djoko was niet te stoppen en brak de service van de steeds meer gefrustreerde Rublev direct in set 3. Bijna was er zelfs een dubbele break, maar dat wist Rublev te voorkomen. Bij 5-4 mocht Djokovic serveren voor de wedstrijd en voor een plek in de halve finale. Dat lukte en dus mag de Amerikaan Paul het nu gaan opnemen tegen de geweldig in vorm zijnde Serviër.

Reactie Djokovic na wedstrijd

„De cijfers zeggen niet echt hoe de krachtsverhoudingen lagen”, vertelde Djokovic na afloop op de baan. „Hij speelde goed met zijn geweldige forehand en snelheid.”

Beide tennissers hadden nogal wat moeite met de wind in de Rod Laver Arena. „Op tv zie je dat niet, maar de wind komt uit een bepaalde hoek en je moet er echt rekening mee houden”, zei Djokovic, die na ruim twee uur klaar was met Rublev en voor de tiende keer de halve finales bereikte. Alle keren tot nu toe volgde daarop toernooiwinst.

Djokovic, die het toernooi onder meer won in 2019, 2020 en 2021 en vorig jaar niet meedeed omdat hij zonder coronavaccinatie Australië niet inkwam, is nu 26 partijen op rij ongeslagen op de Australian Open. Met Paul treft hij de nummer 35 van de wereld, die een keer de vierde ronde haalde op Wimbledon. Een kwartfinale op een grandslamtoernooi was nieuw voor de 25-jarige Amerikaan. Djokovic: „Tommy heeft niets te verliezen. Ik zal me goed moeten voorbereiden, want hij heeft de afgelopen vijftien maanden al bijzonder goede dingen laten zien.”

Tommy Paul eerste Amerikaan in 14 jaar in halve finale Australian Open

Paul won eerder op de dag het Amerikaanse onderonsje met Ben Shelton. Daarmee plaatste hij zich ten koste van zijn eveneens ongeplaatste landgenoot voor de halve finales (7-6 (6) 6-3 5-7 6-4).

Tommy Paul. Ⓒ ANP/HH

Shelton maakte op het vorige grandslamtoernooi, de US Open in september, pas zijn debuut op het allerhoogste niveau. De 20-jarige nummer 89 van de wereld verloor daar al in de eerste ronde. Met het halen van de kwartfinale in Melbourne werd Shelton de jongste Amerikaan die dit op een grandslamtoernooi lukte in twintig jaar.

Bron: discovery+

Roddick

De 25-jarige Paul leek bij een voorsprong van 4-3 in de derde set na een break op weg naar een zege in straight sets. Maar Shelton brak gelijk terug en deed dat bij een stand van 6-5 opnieuw. In de vierde set liet Paul zijn eerste wedstrijdpunt liggen, maar op eigen service benutte de mondiale nummer 35 zijn tweede.

Het is voor het eerst in 14 jaar dat er een Amerikaan bij de laatste vier van de Australian Open staat. In 2009 lukte dat Andy Roddick voor het laatst.

Paul denkt dat dit pas het begin is van de succesvolle carrière van landgenoot Shelton. „Hij gaat nog veel meer van dit soort wedstrijden spelen en is taai om te verslaan. Ik kan zelf niet geloven wat ik net heb gedaan. Iedereen droomt hiervan als hij tennis gaat spelen.” Paul stond voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. „En de halve finale klinkt nog wat beter. Ik ben benieuwd tegen wie ik moet”, aldus de Amerikaan.