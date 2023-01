Tommy Paul eerste Amerikaan in 14 jaar in halve finale Australian Open

Daarin is negenvoudig winnaar Djokovic mogelijk de tegenstander, die het later op woensdag nog opneemt tegen de Rus Andrey Rublev.

Shelton maakte op het vorige grandslamtoernooi, de US Open in september, pas zijn debuut op het allerhoogste niveau. De 20-jarige nummer 89 van de wereld verloor daar al in de eerste ronde. Met het halen van de kwartfinale in Melbourne werd Shelton de jongste Amerikaan die dit op een grandslamtoernooi lukte in twintig jaar.

Bron: discovery+

De 25-jarige Paul leek bij een voorsprong van 4-3 in de derde set na een break op weg naar een zege in straight sets. Maar Shelton brak gelijk terug en deed dat bij een stand van 6-5 opnieuw. In de vierde set liet Paul zijn eerste wedstrijdpunt liggen, maar op eigen service benutte de mondiale nummer 35 zijn tweede.

Het is voor het eerst in 14 jaar dat er een Amerikaan bij de laatste vier van de Australian Open staat. In 2009 lukte dat Andy Roddick voor het laatst.

Paul denkt dat dit pas het begin is van de succesvolle carrière van landgenoot Shelton. „Hij gaat nog veel meer van dit soort wedstrijden spelen en is taai om te verslaan. Ik kan zelf niet geloven wat ik net heb gedaan. Iedereen droomt hiervan als hij tennis gaat spelen.” Paul stond voor het eerst in de kwartfinale van een grandslamtoernooi. „En de halve finale klinkt nog wat beter. Ik ben benieuwd tegen wie ik moet”, aldus de Amerikaan.