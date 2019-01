Steeds meer straffen om fraude in tennis

Volgens de anticorruptiedienst TIU zijn 21 spelers in 2018 bestraft wegens illegale praktijken. Dat is een dieptepunt in de 10-jarige historie van TIU.

Vorig jaar kregen acht tennissers een levenslange schorsing op basis van het anticorruptiereglement. „Het is zorgwekkend dat het aantal strafzaken tegen spelers en officials elk jaar blijft toenemen”, erkende TIU-voorzitter Steve Simon. „Maar het is ook een signaal, dat de overkoepelende instanties geen enkele tolerantie tonen in de strijd tegen dit soort zaken.”

In 2018 waren er in totaal 264 tenniswedstrijden die de aandacht van toezichthouders trokken vanwege duistere omstandigheden. Op het laagste niveau, de ITF Futures Tour voor mannen, kwamen opnieuw de meeste verdachte partijen voor: 163, tegen slechts 3 bij grandslamtoernooien en 39 op de ATP Challenger Tour. Onder meer door het lage prijzengeld op de Futures Tour zouden meer spelers geneigd zijn om hun partijen te manipuleren.