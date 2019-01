Dakar-aansluiting Ten Brinke

„Na 30 kilometer na de start was ik bijna gecrasht op dezelfde plek waar (Dakar-kampioen) Carlos Sainz was gecrasht. Er was een diep gat en ik landde daar op één wiel waardoor ik bijna rolde. Ik kon de auto nog net wegdraaien, maar de banden lagen er wel af. Daardoor hebben we een kwartier liggen klooien. Het was voor ons wel een waarschuwing. Niet dat je vaart mindert, maar je gaat wel meer nadenken. Ook omdat er een fout in het roadbook zat. Ik maakte later zelf een foutje maar ben toch blij dat die zevende plaats in de daguitslag nog steeds volgens plan is. Er komen nog zware dagen aan.”

