Dakar: Ten Brinke verliest weer tijd

De coureur uit Zeddam eindigde in de proef van San Juan de Marcona naar Arequipa in Peru als zevende in zijn Toyota, maar werd wel op ruim een half uur achterstand gereden door de Franse etappewinnaar Stéphane Peterhansel (Mini). Ten Brinke zakte van de tweede naar de zevende plaats in het klassement.

Peterhansel was onnavolgbaar in de proef van 331 kilometer. ’Monsieur Dakar’, dertien keer eindwinnaar van de woestijnrally, arriveerde 3.26 minuten eerder aan de finish dan de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota). Die nam wel de leiding in de stand over van de Zuid-Afrikaan Giniel de Villiers (Toyota), die door technische problemen op grote achterstand raakte. Ten Brinke heeft in het algemeen klassement 25.21 minuten achterstand op Al-Attiyah.