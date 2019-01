’Concurrentie voor Dumoulin van Tour-winnaar’

Tom Dumoulin feliciteert Geraint Thomas met de Tour-zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

Tour de France-winnaar Geraint Thomas gaf onlangs aan dat hij ook in 2019 in Frankrijk voor zijn kansen wil gaan, maar La Gazzetta dello Sport meldt dat de Welshman denkt om ook deel te nemen aan de Giro in mei.