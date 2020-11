Keiharde uithaal Jacques Villeneuve richting Alexander Albon

„Hij is Red Bulls slechtste tweede coureur ooit, maar wordt beschermd door het teammanagement”, aldus de Canadese ex-coureur over de teamgenoot van Max Verstappen, die vrijwel elke race wordt overklast door de Nederlander.

„Albon krijgt nog altijd het vertrouwen, maar heeft niet het niveau van een Red Bull-coureur”, zo stelde Villeneuve als analist bij Sky Sports Italia. „Albon zit alleen bij Red Bull vanwege zijn paspoort. Hij wordt beschermd omdat Red Bull voor de helft in Thaise handen is.”

"Albon zit alleen bij Red Bull vanwege zijn paspoort"

Daar heeft Villeneuve gelijk in. De Oostenrijker Dietrich Mateschitz bezit 49 procent van de Red Bull-aandelen en heeft de dagelijkse leiding in handen, maar de vermogende familie Yoovidhya uit Thailand heeft een meerderheidsbelang van 51 procent in het energiedrankjesconcern.

Jacques Villeneuve werd in 1997 wereldkampioen. Ⓒ HH/ANP

Albon nam halverwege vorig jaar het stoeltje van Pierre Gasly bij Red Bull over. De Fransman viel als vervanger van Daniel Ricciardo flink tegen, maar de Britse Thai - die nog wel een prima start kende - doet het dit seizoen mogelijk nog slechter dan zijn voorganger.

Hoewel Albon tijdens de Grand Prix van Toscane op het podium eindigde, bezet hij in de WK-stand een teleurstellende negende plaats. Verstappen beschikt over hetzelfde materiaal, maar staat op een knappe derde plek.

Bekijk ook: Max Verstappen hoopt op Nico Hülkenberg als teamgenoot bij Red Bull

Red Bull-topman Helmut Marko gaf al meermaals aan dat Albon moet verbeteren, maar daar slaagde de coureur tot dusver niet in. Sergio Perez en Nico Hülkenberg worden genoemd als eventuele vervangers.