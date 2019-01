Amerikaanse Daviscupteam hengelt Fish binnen als captain

Mardy Fish is de opvolger van Jim Courier, die in september na acht jaar die functie neerlegde. Fish won in zijn profloopbaan zes tennistoernooien en veroverde zilver op de Olympische Spelen van 2004 in Athene.

„Dit is een bijzonder eervolle baan die ik niet licht opvat. Ik ben ook zeer opgewonden over het feit dat de spelers mijn aanstelling steunen”, zei de 37-jarige Fish bij zijn presentatie. Hij moet het Amerikaanse team leiden in de Daviscup nieuwe stijl. Achttien landen strijden eind november in Madrid om de cup in een toernooi dat een week duurt.

De Amerikaanse tennissers wonnen in 1900 de allereerste Daviscup en Team USA zou de landenstrijd daarna nog 31 keer winnen. De laatste keer was in 2007.