FC Girona houdt Atlético in bedwang

De nummer negen van La Liga dwong op eigen veld een gelijkspel af (1-1) tegen de huidige runner-up. Antoine Griezmann opende namens de bezoekers de score in de achtste minuut. Anthony Lozano maakte na ruim een half uur gelijk in het duel in de achtste finales.

De return is volgende week in Madrid. Op 2 december eindigde het competitieduel in Gerona tussen beide clubs ook in 1-1.