Bijna tienklapper voor ManCity

De landskampioen won in de eerste wedstrijd met speels gemak van Burton Albion, dat op het derde profniveau uitkomt. De superieure thuisploeg zegevierde met 9-0, na een ruststand van 4-0.

Met name Gabriel Jesus beleefde een succesvolle avond in het matig bezette stadion. De Braziliaan scoorde vier keer. De andere doelpunten kwamen op naam van Kevin De Bruyne, Oleksandr Zintsjenko (ex-PSV), Phil Foden, Kyle Walker en Riyad Mahrez.

Manchester City won zondag in de derde ronde van de FA Cup ook al met grote cijfers: 7-0 tegen Rotherham United. De overbodige return tegen Burton Albion is over twee weken.

In de andere halve finale van de League Cup was Tottenham Hotspur dinsdag op Wembley in de eerste wedstrijd met 1-0 te sterk voor Chelsea.