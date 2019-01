Veenstra redt het niet in Frimley Green

De Nederlander, nummer acht op de plaatsingslijst, moest op de Lakeside in Frimley Green zijn meerdere erkennen in de Engelsman Scott Waites. De als negende geplaatste thuisspeler zegevierde met 4-1.

Eerder op de dag bereikte Willem Mandigers de kwartfinales ten koste van landgenoot Wesley Harms: 4-2. Mandigers is in Frimley Green als dertiende geplaatst, Harms was als nummer vier ingeschaald.

Mandigers is de enige Nederlander die op het WK bij de mannen nog in de strijd is. Hij gooit in de kwartfinales tegen de als vijfde geplaatste Michael Unterbuchner uit Duitsland.