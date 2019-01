Sensatie in Frans bekertoernooi

De peperdure formatie liet zich op eigen veld verrassen door En Avant de Guingamp, de hekkensluiter in de Franse competitie. PSG ging met 1-2 onderuit.

Kort nadat Marcus Thuram namens de bezoekers in de 61e minuut een strafschop had gemist, bracht Neymar de thuisclub op voorsprong (1-0). PSG waande zich echter iets te vroeg in de halve finales. Via late treffers van Yeni N'Gbakoto en alsnog Thuram bereikte Guingamp op sensationele wijze de laatste vier. Beide treffers van de bezoekers vielen uit strafschoppen.