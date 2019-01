Eerste zege Real in 2019

De Europese kampioen, de komende tegenstander van Ajax in de Champions League, zegevierde in de bekerwedstrijd tegen CD Leganés met 3-0. De eerste twee competitiewedstrijden in het nieuwe jaar leverden voor de ’Koninklijke’ slechts één punt op.

Sergio Ramos opende vlak voor de rust de score namens de nummer vijf van La Liga. De aanvoerder benutte een strafschop nadat Alvaro Odriozola was neergelegd. De voorsprong was verdiend voor de thuisploeg, al was CD Leganés in de eerste helft nog een paar keer gevaarlijk in de counter.

Na de rust bleef Real Madrid de betere ploeg. Uit een fraai uitgespeelde aanval zorgde Lucas Vázquez in de 68e minuut voor 2-0. Met een mooie volley bepaalde de Braziliaan Vinícius Júnior de eindstand op 3-0.

Volgende week is de return in de achtste finales van de Copa del Rey.