Chinezen gaan ver voor Neres

David Neres neemt doelman André Onana onder vuur tijdens de training van Ajax in Orlando. Ⓒ FOTO Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De relatieve rust waarin Ajax zich in Orlando (VS) op de tweede seizoenshelft voorbereidt, staat in schril contrast tot de transfergekte in Amsterdam. Marc Overmars maakt overuren en wordt zelden gespot zónder telefoon aan zijn oor.