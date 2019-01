Van Persie: ’Geen behoefte aan afscheidsduel Oranje’

„Als ik heel eerlijk mag zijn, vind ik het met die afscheidsrondes en afscheidswedstrijden een beetje geforceerd”, aldus Robin van Persie.

„Ik heb al zoveel aandacht gehad en daarvoor ben ik heel dankbaar. Iedereen is overal getuige van geweest, de mooie momenten en de mindere. Dat is voor mij genoeg. Ik had nooit durven dromen dat ik 102 interlands zou spelen en vijftig keer voor Oranje zou scoren. Als je het dan hebt over een afscheidsduel of een ere-iets, dan is mijn carrière in zijn totaliteit dat voor mij al. Ik heb zelf niet de behoefte om een afscheidswedstrijd te hebben. Daar sta ik nuchter in.”