Voormalig NBA-speler Adreian Payne (31) doodgeschoten in Florida

„Op 9 mei om 01.37 uur reageerden de hulpsheriffs van Orange County op een oproep uit blok 2500 van Egret Shores Drive in Orlando vanwege een schietpartij. Een man, geïdentificeerd als Adreian Payne, geboren 19 februari 1991, werd neergeschoten en doodverklaard in het ziekenhuis”, melden de lokale autoriteiten in een verklaring op Twitter.

De politie voegde eraan toe dat de 29-jarige vermoedelijke schutter, die ter plaatse bleef, in hechtenis is genomen op beschuldiging van moord met voorbedachten rade. Er werd geen informatie vrijgegeven over het motief voor de schietpartij.

Payne, die in het universiteitsbasketbal furore maakte bij Michigan State, werd in 2014 als 15e gedraft door de Atlanta Hawks. Bij dat team kon hij zich echter niet doorzetten. Vervolgens speelde hij in de NBA nog voor Minnesota (2014-2017) en Orlando (2018).

Daarnaast trad hij in Griekenland aan voor Panathinaikos, in China voor Nanjing en in Frankrijk voor Villeurbanne. Via het Turkse Ormanspor kwam Payne vorig jaar bij het Litouwse Utena terecht. Daarna keerde hij zonder club terug naar de VS.

Clubs zijn in shock na het het overlijden van Payne.