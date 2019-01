Nuis over de Russen: ’Ze gaan maar lekker hun gang’

„Het verbaast me allang niet meer”, lachte Kjeld Nuis. „Het is al vier jaar lang hetzelfde liedje. Eerlijk gezegd boeit het me allemaal niet meer. Ze gaan maar lekker hun gang.”

Eerder dit seizoen, tijdens de World Cup in Obihiro, was het ook al raak, memoreerde de rijder van Jumbo-Visma. „Die Russen gingen twee weken van tevoren naar Japan om daar goed voorbereid aan de start te staan. Dan rijden ze één afstandje en vervolgens zie je ze niet meer. Dat is heel bijzonder natuurlijk. We zullen er aan moeten wennen. Het zal de komende jaren niet anders zijn.”

Ook Kai Verbij, de sprinter van Team Reggeborgh, kijkt niet meer op van de situatie. „Jammer blijft het wel. Want hoe je het wendt of keert, Koelie was vooraf de dikke favoriet.”

Verbij’s trainer Gerard van Velde maakt zich inmiddels ook al niet meer al te sappel. „Ik kan wel boos worden, maar dat verandert toch niets aan de situatie. Ook zonder die Russen wordt het een mooi EK. Zolang er niet meer sprinters zijn die zich afmelden, tenminste.”