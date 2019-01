Eerbetoon aan ’Buuf’

Ireen Wüst Ⓒ Hollandse Hoogte

COLLALBO - Het was een lange rit in de emotionele achtbaan die van haar woonplaats Heerenveen naar Appingedam leidde en vervolgens via de vliegvelden van Eelde en Brescia gisteravond laat in het bergdorpje Collalbo eindigde. Daar, in de Italiaanse Dolomieten, beleefde Ireen Wüst gisteravond laat in alle rust de laatste uren van een dag die de betrekkelijkheid van het leven maar weer bevestigde. ’s Ochtends was ze aanwezig op de begrafenis van hartsvriendin Paulien van Deutekom, ’s avonds begon haar feitelijke voorbereiding op de Europese titelstrijd allround.