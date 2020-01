De Vroome redt het niet in Melbourne

Indy de Vroome Ⓒ Rias Immink

Tennisster Indy de Vroome is blijven steken in de eerste kwalificatieronde voor de Australian Open. De 23-jarige Brabantse moest het in twee sets afleggen tegen Lara Arruabarrena: 3-6 3-6. De 27-jarige Spaanse is de nummer 152 van de wereld, De Vroome staat buiten de top 200.