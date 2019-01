Hogenkamp nog een zege af van Australian Open

In de afgelopen nacht won de Nederlandse tennisster, die als nummer 168 van de wereld staat genoteerd, in de tweede ronde van het plaatsingstoernooi zonder problemen van de Australische Isabelle Wallace: 6-3 6-2.

Hogenkamp staat morgen in de beslissende ronde van het kwalificatietoernooi tegenover de Belgische Ysaline Bonaventure, de nummer 158 van de wereld.

,,Dat is een lastige en onvoorspelbare tegenstandster voor me’’, zegt Hogenkamp op Melbourne Park. ,,Ze is een linkshandige hardhitter die de rally’s graag in een paar punten wil beslissen. Dat laatste keer dat ik tegen haar speelde heb ik verloren. Het wordt hier ook warm mogen, ruim boven de dertig graden. Maar daar kan ik wel tegen.’’