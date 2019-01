Rosario: ’Ritsje open en gaan’

Rosario is onder trainer Mark van Bommel uitgegroeid tot basisspeler én international van Oranje. „Dat is nieuw. Opeens wordt er veel over mij gezegd en geschreven. De kritieken zijn nu goed, maar ik weet waar ik vandaan kom en hoe ik hier ben gekomen. Maar natuurlijk, ik had vooraf ook niet verwacht dat ik zes Champions League-wedstrijden zou spelen. En bij Oranje keek ik de eerste keer echt mijn ogen uit. De tweede keer was ik meer mezelf en een van de jongens.”

De in 2016 bij Almere City FC opgepikte middenvelder wist dat dit zijn jaar moest gaan worden. „Vorig seizoen had ik al zoiets van: oké, ik moet voor mijn ontwikkeling echt meer gaan spelen. Dat is geen kritiek naar iemand anders toe. Ik was vooral teleurgesteld in mezelf, want je moet het zelf doen. Met de nieuwe trainer wist ik dat ik mijn kansen in eigen hand had.”

Rosario vertrouwt in een goede afloop van de kampioensstrijd met Ajax. „We hebben een heel nuchter team. Als je ziet hoe wij hier in Doha bezig zijn, hoeveel plezier we hebben, dat is mooi om te zien. Ik weet zeker dat wij op dezelfde manier doorgaan. Dat we voor elkaar blijven werken en strijden. Op die manier moeten wij de titel veiligstellen.”