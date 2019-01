Schoofs moet diep buigen en mist Australian Open

De nummer 159 van de wereld werd in de tweede ronde van het plaatsingstoernooi kansloos uitgeschakeld door de Russische Natalia Vikhlyantseva (ranking 135). Schoofs won slechts drie games in het duel dat binnen een uur was afgelopen: 6-0, 6-3.

Eerder deze week werden Lesley Kerkhove, Quirine Lemoine, Arantxa Rus en Tallon Griekspoor al uitgeschakeld in het plaatsingstoernooi van het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Alleen Richel Hogenkamp bereikte de derde en beslissende ronde die morgen worden gespeeld.

De Australian Open begint maandag. Kiki Bertens en Robin Haase zijn rechtstreeks toegelaten tot het hoofdtoernooi.