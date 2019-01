Van Persie: ’Mijn leven stopt heel even’

Robin van Persie in actie op het trainingskamp in Marbella. Luis Sinisterra kijkt van dichtbij toe. Ⓒ Hollandse Hoogte

MARBELLA - In Zwolle gaat volgende week zaterdag de afscheidstournee van Robin van Persie langs de Nederlandse velden van start. Nog maximaal twintig officiële wedstrijden en dan zit het er na zeventien jaar profvoetbal op voor de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal. Tijdens het trainingskamp in het Spaanse Marbella mijmert de 35-jarige Feyenoorder aan de rand van het zwembad over zijn toekomstige leven als ex-voetballer. „Het is een grote verandering die gaat plaatsvinden in mijn leven. Alles gaat in sneltreinvaart verder, maar mijn leven stopt heel even.”