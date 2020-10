Wilco Kelderman nog altijd tweede in Giro na sterke tijdrit

Kelderman deed uitstekende zaken met het oog op de renners achter zich. De Nederlander van Team Sunweb startte de tijdrit met een achterstand van veertig seconden op Almeida. De Spanjaard Pello Bilbao stond op zijn beurt weer negen seconden achter Kelderman, gevolgd door Domenico Pozzovivo en Vincenzo Nibali. Bilbao heeft nu inmiddels een achterstand van 1 minuut en 15 seconden op Kelderman, met in zijn kielzog de Amerikaan Brandon McNulty, Nibali, Pozzovivo en Rafal Majka.

Kelderman begon om 15.49 uur als voorlaatste aan de tijdrit over 34,1 kilometer lange tijdrit tussen Conegliano en Valdobbiadene. Op het moment dat hij (en even later Almeida) vertrokken, was de snelste tijd van de dag al in handen van Filippo Ganna, die er uiteindelijk ook met de dagzege vandoor ging. De razendsnelle Italiaan had 42,40 minuten over het parcours gedaan, iets korter dan Rohan Dennis en Thomas De Gendt, op dat moment de nummers 2 en 3 in het dagklassement.

Bij de eerste tussenkomst noteerde Kelderman met 11,28 de zevende tussentijd. Almeida was met 11,14 iets sneller, maar de Nederlander hield wel Bilbao twaalf seconden en Nibali veertien seconden achter zich. Tijdens het tweede meetpunt was het gaatje tussen Almeida en Kelderman met een seconde geslonken, het verschil was daar dertien seconden.

Op het derde tussenpunt, een kleine negen kilometer van de streep, was Almeida nog slechts vier seconden sneller dan Kelderman. De Nederlander klokte uiteindelijk de negende tijd van de dag. Almeida finishte als zesde en heeft de roze trui weer wat steviger om zijn schouders.

Na Ganna en Dennis werd McNulty uiteindelijk de nummer 3 van de dag. De Amerikaan katapulteerde zichzelf zo in een keer naar de vierde plaats in de strijd om het roze.

