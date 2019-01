Bertens loot tegen in vorm zijnde Riske

Bertens, die in Melbourne als negende is geplaatst, speelde twee keer eerder tegen de 28-jarige Riske en wist beide keren te winnen.

Toch is Riske een riskante tegenstander want ze is de laatste weken goed in vorm. In de eerste week van het jaar haalde ze nog de finale van het toernooi in het Chinese Shenzen.

De Nederlandse nummer 9 van de wereld is momenteel nog actief bij een toernooi in Sydney en speelt daar morgen de halve finale.

