Van Bommel maakt duidelijk statement

„Wij kunnen nee zeggen. Niemand gaat weg”, stelt Van Bommel, die een paar uitzonderingen maakt. Nicolas Isimat-Mirin is al verkocht aan Besiktas. Bart Ramselaar mag eventueel ook vertrekken. „Maar alleen verkoop is een optie”, zegt Van Bommel. „Ik ga er ook niet vanuit dat wij spelers gaan halen deze maand. Onze selectie is breed genoeg.”

Dagelijks het belangrijkste sportnieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik