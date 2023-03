Spanje bouwt briljante reeks verder uit onder nieuwe bondscoach

Dani Olmo opende in de eerste helft de score. De aanvaller van RB Leipzig gaf het schot van Alejandro Balde het juiste zetje met zijn been om doelman Ørjan Nyland te kloppen.

Noorwegen, dat speelde zonder de geblesseerde vedette Erling Haaland, maar met Feyenoorder Marcus Pedersen, kreeg na het doelpunt kansen. Een schot van aanvoerder en Arsenal-speler Martin Ødegaard werd geblokt en doelman Kepa Arrizabalaga bracht redding op een schot van voormalig Feyenoorder Fredrik Aursnes.

Ook in de tweede helft kregen de Noren van bondscoach Stale Solbakken mogelijkheden op de gelijkmaker, mede omdat de Spanjaarden zelf verzuimden meer afstand te nemen. Alexander Sørloth schoot een opgelegde kans naast.

Prima wissel

Álvaro Morata maakte vlak daarop plaats voor Joselu. De 32-jarige aanvaller van Espanyol had bij zijn debuut niet lang nodig om te scoren. Bij zijn tweede kans was het met een kopbal raak. En nauwelijks een minuut later scoorde hij opnieuw uit de rebound, nadat een schot van Mikel Oyarzabal was geblokt.

De La Fuente werd in december gepresenteerd als de opvolger van Luis Enrique. Die moest na de uitschakeling door Marokko in de achtste finales op het WK in Qatar vertrekken. De nieuwe bondscoach stelde een flink gewijzigd team samen voor de kwalificatiewedstrijden tegen Noorwegen en Schotland. Slechts elf spelers van van de WK-selectie waren opgeroepen, ook door blessures en spelers die gestopt zijn als international.

Die Mannschaft

Duitsland heeft de eerste oefenwedstrijd in aanloop naar het Europees kampioenschap gewonnen. De formatie van trainer Hansi Flick versloeg in eigen huis Peru, 2-0.

Niclas Füllkrug zette Duitsland al snel op voorsprong, na voorbereidend werk van Kai Havertz. De spits van Werder Bremen nam nog voor rust ook het tweede doelpunt van de Duitsers voor zijn rekening. Na rust miste Havertz een strafschop.

Vernieuwde ploeg

Joshua Kimmich en David Raum waren de enige spelers in de basis bij Duitsland die in december ook begonnen aan het laatste duel op het wereldkampioenschap tegen Costa Rica. Het land werd daar al in de groepsfase uitgeschakeld. Flick heeft aangegeven nu meerdere nieuwe spelers een kans te geven.

Als organisator van het Europees kampioenschap van 2024 hoeft Duitsland geen kwalificatiewedstrijden te spelen.