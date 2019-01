Handbalster Groot stopt onmiddellijk bij Oranje

”Het handballen in de Champions League, de Hongaarse competitie en met het Nederlands team is uiteindelijk te veel”, zegt Groot. „Ik wil graag alles met 100 procent doen, maar daar heb ik nu de energie niet voor.”

De Noord-Hollandse was geruime tijd een vast gezicht in Oranje, waarmee ze de afgelopen jaren heel wat medailles pakte. In 141 interlands tekende Groot voor 439 doelpunten. Haar laatste optreden in de nationale ploeg was op 16 december vorig jaar, de gewonnen wedstrijd om het brons op het EK tegen Roemenië.