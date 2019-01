Van Gerwen de beste; vrije val Van Barneveld

Van Gerwen kreeg op de zogenoemde Order of Merit, die is gebaseerd op het prijzengeld van de afgelopen twee jaar bij rankingtoernooien, een plus van 150.000 Britse ponden. Overigens kreeg verliezend finalist Michael Smith met 175.000 pond het meeste geld bijgeschreven. De Britse generatiegenoot (28) van Van Gerwen steeg van de tiende naar de zesde plek.

Raymond van Barneveld maakte een vrije val op de wereldranglijst. De 51-jarige Hagenees moest vanwege zijn vroege uitschakeling op het WK tegen Darius Labanauskas elf plekken inleveren en staat nu als 28e genoteerd. Daarmee is de vijfvoudig wereldkampioen niet meer zeker van automatische deelname aan de meeste majors. Wel kreeg hij een wildcard voor de prestigieuze Premier League, waar hij in een veld van tien deelnemers naast Van Gerwen de tweede Nederlander is.

Nathan Aspinall, die in de halve finale van het WK verloor van Smith, maakte een flinke sprong op de mondiale ranglijst. Hij steeg 39 plekken en is nu de nummer 34. Aspinall verdiende bij het WK 100.000 pond. Rob Cross, de wereldkampioen van 2018, is achter Van Gerwen nog altijd de nummer twee. Peter Wright (3e), Gary Anderson (4e) en Daryl Gurney (5e) completeren de top-5.

In de top-30 van de Order of Merit zijn naast Van Gerwen en Van Barneveld nog drie Nederlanders terug te vinden. Jelle Klaasen staat één positie hoger dan ’Barney’. Jermaine Wattimena en Benito van de Pas sluiten als nummer 29 en 30 de rij.