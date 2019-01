Blije gezichten rondom Bertens

Kiki Bertens na haar winst op Ⓒ AFP

MELBOURNE - Terwijl de tenniswereld langzaam in de ban raakt van de Australian Open, heeft Kiki Bertens nog even wat anders aan haar hoofd dan het eerste grandslamtoernooi van het jaar. Komende nacht om 02.00 uur (Nederlandse tijd) staat de Nederlandse nummer negen van de wereld in de halve finale van het sterke voorbereidingstoernooi van Sydney. De Australische Ashleigh Barty is dan een interessante tegenstandster.