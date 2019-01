Van Loon vreesde voor uitschakeling in Dakar

De Brabantse zakenman die met zijn vierde plaats in 2015 nog altijd de best geklasseerde Nederlandse Dakar-deelnemer bij de auto’s is, liep met navigator Harmen Scholtalbers een grote achterstand op door vooral materiaal pech. Zij deden in de derde etappe liefst 5 uur en 20 minuten langer over de special dan dagwinnaar Stéphane Peterhansel met zijn MINI-buggy.

’Tot de duinen ging het goed’

„Tot de duinen ging het goed”, vertelde Van Loon. „Prokop stond vast, maar dat zagen we net te laat. Daardoor moesten we uitwijken en kwamen we zelf ook vast te staan. Het gewicht leunde helemaal naar beneden, dus probeerde ik om met de jacks los te komen. Dat werkte, maar toen schoof de auto omlaag: jack krom. Ik dacht dat de rally voorbij was, maar gelukkig konden we hem afzagen en door. Een uur later komen we in het stof van een Kamaz te zitten en klappen we vol op een steen. Twee wielen en het stuurhuis kapot, dus ook geen stuurbekrachtiging meer. Gelukkig was het toegestaan om te servicen bij het CP, dus de auto gerepareerd en door. Alle waypoints gepakt en daarna gewoon goed door kunnen rijden.”

Na middernacht arriveerden Van Loon en Scholtalbers pas in het bivak: „462 kilometer was het nog vanaf de finish tot Arequipa, dwars door de bergen. Maar we zijn er!”