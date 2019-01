Advocaat weg bij Utrecht

De oefenmeester legt een aanbod van de club naast zich neer. „De club heeft aan mij gevraagd of ik nog door wil gaan als hoofdtrainer, maar ik heb aangegeven dat het voor FC Utrecht beter zou zijn als de club kiest voor een langetermijnstrategie”, aldus Advocaat op de clubsite. „Ik weet nog niet precies wat ik in de toekomst ga doen. Daar wil ik in april/mei, nadat ik de klus bij FC Utrecht heb geklaard, over na gaan denken.”

Advocaat begon in september als opvolger van de weggestuurde Jean-Paul de Jong. De komende periode gebruikt FC Utrecht om op zoek te gaan naar een hoofdtrainer voor seizoen 2019/2020.

Van den Brom

Onder leiding van Advocaat is FC Utrecht opgeklommen naar de vierde plaats in de eredivisie, achter de traditionele top drie. De Hagenaar debuteerde met een nederlaag in De Kuip tegen Feyenoord, maar daarna daarna verloor zijn elftal in de competitie alleen nog van Vitesse en op de laatste speeldag voor de winterstop van Ajax. In de beker werd Utrecht uitgeschakeld door Feyenoord.

John van den Brom, bezig aan zijn laatste maanden bij AZ, lijkt een voorname kandidaat om Advocaat na dit seizoen op te volgen. Hij heeft al gesproken met de Utrechtse clubleiding. Toen dat enkele weken geleden uitlekte, riep Advocaat dat hij misschien nog wel een jaar wilde doorgaan. De oud-bondscoach van Oranje heeft nu toch besloten in de zomer te vertrekken.