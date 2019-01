Tuchel boos op overmoedig PSG

Zijn sterrenploeg heeft in de Franse competitie een enorme voorsprong op de andere teams, maar liet zich in de kwartfinale van de Coupe de la Ligue verrassen door En Avant de Guingamp, de hekkensluiter in de Ligue 1 (1-2). „We hebben een grote kans op een prijs uit handen gegeven”, mopperde de Duitse trainer. „We speelden met te veel zelfvertrouwen, we waren overmoedig. We dachten dat ons niets kon gebeuren.”

Bekijk ook: Sensatie in Frans bekertoernooi

De ploeg uit Parijs kwam in het eigen Parc des Princes na een uur op voorsprong via Neymar, kort nadat Marcus Thuram namens Guingamp een strafschop had gemist. In de slotfase ging het echter helemaal mis voor PSG. Guingamp kreeg nog twee strafschoppen en die werden wel benut. „Die tweede penalty sloeg helemaal nergens op”, zei Tuchel. „De scheidsrechter heeft de beelden bekeken en gaf toch een strafschop. Terwijl er niets aan de hand was.”

De laatste bekernederlaag van PSG dateerde van begin 2014. Sindsdien won de club 44 wedstrijden in de twee Franse bekertoernooien.