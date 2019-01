Skiër raakt zege kwijt na gebruik masker

De 26-jarige Duitser had tussen de twee manches van de reuzenslalom in via een masker zuurstof genomen. Dat is in strijd met de antidopingregels van de internationale skifederatie FIS.

Het mondiale antidopingbureau WADA staat inname van extra zuurstof via een masker toe, maar de FIS wijkt daarvan af. Luitz en de Duitse skibond beweren dat ze dat niet wisten. De FIS beschouwt het niet als een dopingvergrijp, maar besloot de Duitser wel zijn eerste wereldbekerzege af te pakken. Hij moet ook de bijbehorende trofee teruggeven en raakt de wereldbekerpunten en het verdiende prijzengeld kwijt. De zege gaat nu naar de Oostenrijker Marcel Hirscher, die in de officiële uitslagen op de website van de FIS al als winnaar staat ingevuld.

Luitz kondigde direct aan in beroep te gaan bij het internationaal sporttribunaal CAS.