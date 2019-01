’Petanque in België kent cocaïneprobleem’

„Ik ken genoeg Belgische spelers die coke gebruiken. Die gaan dan even naar het toilet en gooien geen bal meer fout als ze terugkomen. Ze voelen zich dan echt de koning”, aldus Vinke tegen VICE Sports.

Petanque staat vooral bekend als vakantiesport bij uitstek. Bij voorkeur beoefend door opa’s en oma’s met sokken in sandalen, ergens op een achterafpleintje van een camping. Maar voor sommigen is de sport echter ook bittere ernst. Door een competitief toernooi te winnen, kan je zo’n 1000 euro prijzengeld opstrijken. In Frankrijk kan dat bedrag al oplopen tot 5000 euro.

Dopingcontrole

Koogje en Vinke klagen dan ook het gebrek aan dopingcontroles in het petanque aan. „Die zijn er haast nooit op normale toernooien.”

Cocaïne zou net als ritaline de concentratie van de gooier bevorderen. De drug is illegaal in België. Gebruikers riskeren een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en een geldboete van 1000 tot 100.000 euro, afhankelijk van hoe zwaar de overtreding is.

De Belgische petanque-spelers hebben vooralsnog niet gereageerd op de aantijgingen.