WADA alsnog aan de slag in Rusland

Dat heeft de Russische minister van Sport, Pavel Kolobkov, aan verschillende media in zijn land verteld.

Het mondiale antidopingbureau gaf de Russen aanvankelijk tot en met 31 december de tijd om de opgevraagde data vrij te geven, maar Rusland liet die deadline verstrijken. Internationaal nam de roep om Russische atleten opnieuw te schorsen voor internationale wedstrijden meteen toe.

„Als deze missie een succes wordt, betekent het dat een langdurige impasse wordt doorbroken”, zei voorzitter Craig Reedie van het WADA afgelopen week al. „In potentie kan het ook leiden tot veel nieuwe dopingzaken waarin we actie zullen ondernemen.”

Reedie stelde al dat er nog steeds sancties dreigen voor Rusland. „Een speciale commissie buigt zich momenteel over het missen van de deadline van 31 december door Rusada. Dat kan ongeacht de uitkomst van deze nieuwe ontwikkelingen nog steeds consequenties hebben.”

Het Russische antidopingbureau Rusada werd in 2015 geschorst wegens grootscheeps dopinggebruik in de Russische sport en met name bij de Olympische Spelen van Sotsji 2014. In september 2018 besloot het WADA de schorsing onder voorwaarden op te heffen.