Makkelie: ook 'videoscheids' kent spanning

Niet dat hij daardoor ging twijfelen. Maar het geeft wel de spanning en druk aan die de arbiter bij de televisie ook heeft. Makkelie: „Ik zei tegen Björn, ik denk niet dat je veel ’support’ krijgt voor deze beslissing. Op basis daarvan zei hij: oké, dan ga ik even kijken. Vervolgens trok hij de penalty in, hij vond hetzelfde als ik. We mochten van de FIFA in het toernooi blijven. Misschien hadden we wel weg gemoeten als ik niets had gezegd.”

„Ik zat bij de wedstrijd ook in grote spanning”, zegt Makkelie, inmiddels internationaal erkend als een van de beste videoarbiters. „Ik zit daar en op het veld staat een vriend die scheidsrechter is. Die wil ik helpen. Zo hoort het ook, je moet ons als team zien. Misschien mede door de ingreep van de videoscheidsrechter kreeg Björn in dit geval de volgende kans. Zo is het ook.”

Een half jaar inmiddels is de VAR actief in de eredivisie. Makkelie ziet vooral positieve punten. „Het project op het WK was geslaagd, bijna iedereen was positief. Dat heeft enorm geholpen bij de invoering van het systeem in de eredivisie. We hebben fouten kunnen voorkomen. Al zijn er ook minpuntjes. Misschien roepen we nu wel te snel dat de VAR een rode kaart moet geven. Toen we een paar jaar geleden overal voor floten zei men nog dat we er een Mickey Mouse-competitie van aan het maken waren.”

Internationaal ziet Makkelie nog een zeer belangrijke ontwikkeling. „Het spel is door de VAR eerlijker geworden. Op het WK was er geen rode kaart, nu zie je dat in bijvoorbeeld Italië en Duitsland alle cijfers over negatieve dingen omlaag gaan. Minder schwalbes, minder forse overtredingen, minder protesten. Het zou mooi zijn als die trend zich voortzet.”

Wat hem nu bij uitstek een goede videoarbiter maakt? „Incidentherkenning”, aldus Makkelie, die ook als ’normaal’ scheidsrechter tot de top behoort. „Weten wanneer iets echt een overtreding is, de situatie aanvoelen, en -ja- ook meedenken in de geest van de wedstrijd. Soms geeft een scheidsrechter een kaart omdat het nodig is het duel in de hand te houden, terwijl je er over zou kunnen discussiëren. Maar dat moet je in zo’n geval dan niet doen.”