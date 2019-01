Speler vergeet inschrijving ABN AMRO-toernooi

De cut-off voor het toernooi lag bij positie nummer 37. „Dat had eigenlijk nummer 36 moeten zijn, maar Gilles Simon vergat zich in te schrijven, liet hij me weten”, verklapte Krajicek in het Marriott Hotel. „Daar kunnen wij niks aan doen, helaas.” De 34-jarige Fransman is de nummer 35 van de wereld en was in het verleden kwartfinalist op zowel de Australian Open als Wimbledon.

Het toernooi in Ahoy moet het van 9 tot en met 17 februari doen zonder titelverdediger Roger Federer, maar er blijft een mooi veld over. Met negen spelers uit de top twintig is Krajicek dik tevreden. Grootste blikvanger is Aexander Zverev. De 21-jarige Duitser is de nummer vier van de wereld met een minieme achterstand op nummer drie Federer.

Zverev sloot 2018 af met winst bij de ATP Finals en geldt ook bij de Australian Open als outsider voor de titel. Uit de top tien zijn behalve Zverev ook Marin Cilic en Kei Nishikori van de partij in Rotterdam. Robin Haase (met een wildcard) is voorlopig de enige Nederlander die mag meedoen. Ook smaakmakers als Stan Wawrinka, Gaël Monfils en Nick Kyrgios hebben hun deelname toegezegd.

De aanstaande komst van Kyrgios kwam op opmerkelijke wijze tot stand. „De afgelopen twee keer hadden we hem al gecontracteerd, maar dat ging toen niet door. We hadden zoiets van: wil hij eigenlijk wel komen? Totdat op Twitter een fan aan hem vroeg: ’Kom je eigenlijk naar Rotterdam?’ Hij reageerde toen met: ’Ja, waarom kom ik eigenlijk niet?’ Wij hebben hem op Twitter een berichtje gestuurd en ik heb zijn manager gecontracteerd. Toen waren we snel rond”, aldus Krajicek.

Bekijk ook: Richard Krajicek neemt afscheid van pupil