Opnieuw remise voor dammers Boomstra en Schwarzman

Roel Boomstra en Alexander Schwarzman Ⓒ Anne van der Woude

De tiende partij om de wereldtitel dammen tussen Roel Boomstra en de Rus Alexander Schwarzman is opnieuw in remise geëindigd. Schwarzman koos in het Drents Museum in Assen voor het eerst de aanval. Na 58 zetten zag hij onvoldoende kansen voor de winst.