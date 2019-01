Seppi schakelt Tsitsipas uit in Sydney

De Italiaan Andreas Seppi was in de kwartfinales te sterk voor de nummer één van de plaatsingslijst. Na ruim twee uur stonden de setstanden 4-6 6-4 6-4 op het scorebord in de Ken Rosewall Arena.

De 34-jarige Italiaan, als achtste geplaatst, redde zes van de zeven breakpoints die hij tegen kreeg en faalde niet toen hij voor de wedstrijd mocht serveren. Voor Seppi is het de derde keer dat hij in Sydney de halve finales bereikt. Hij treft daarin de Argentijn Diego Schwartzman. In de andere halve finale staan de Fransman Gilles Simon en de Australiër Alex de Minaur tegenover elkaar.