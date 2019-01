Shorttracker Knegt met brandwonden naar ziekenhuis

Zijn vrouw Fenna trof hem in de woonkamer aan. Zij belde direct 1-1-2, waarna de traumahelikopter en ambulance snel ter plekke waren. De shorttracker is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.

Bekijk ook: Ongeluk met heftruck houdt Knegt weg van EK

Daar wordt Knegt nu verpleegd. De verwondingen zitten op verschillende plekken van zijn lichaam; met name zijn linkerbeen is ernstig verwond. Hoe lang zijn herstel gaat duren is niet bekend.

Bondscoach Jeroen Otter heeft zijn rijders vanmiddag geïnformeerd. Zij nemen vanaf morgen deel aan de ISU EK Shortrack in Dordrecht. Knegt zou daar zijn Europese titel verdedigen, maar kon al niet meedoen vanwege ernstig spierletsel dat hij recent opliep bij een ongeval met een vorkheftruck.

Bekijk ook: Knegt heeft geluk gehad