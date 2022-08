LIVE AS Monaco maakt de gelijkmaker tegen PSV: 1-1

Volg het duel via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken

PSV start met de verwachte elf tegen AS Monaco. Trainer Ruud van Nistelrooy kiest voor dezelfde elf basisspelers als vorige week. Middenvelders Ibrahim Sangaré en Guus Til en verdediger Philipp Mwene kregen zaterdag in de competitiewedstrijd tegen FC Emmen rust. Zij werden vervangen door Xavi Simons, Érick Gutiérrez en Ki-Jana Hoever.

Verder mocht tegen Emmen Johan Bakayoko als rechtsbuiten beginnen. Tegen Monaco speelt Ismael Saibari weer op die positie.

Derrick Luckassen is buiten de wedstrijdselectie gevallen.

De eerste wedstrijd tussen beide clubs eindigde vorige week in 1-1. Joey Veerman zette PSV voor rust op voorsprong, waarna Axel Disasi in de 80e minuut voor de gelijkmaker zorgde.

De winnaar van de ontmoeting tussen PSV en AS Monaco neemt het in de play-offs op tegen Union uit België of de Schotse club Rangers FC, waar Giovanni van Bronckhorst trainer is.