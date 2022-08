Statistieken: PSV naar play-offs Champions League

Voetbal

Matchwinnaar Luuk de Jong: ’Camp Nou van Barcelona is mooi, maar dit is mijn thuis’

Luuk de Jong was de gevierde man na de return van het tweeluik tussen PSV en AS Monaco (3-2) in de derde voorronde van de Champions League. Hij kopte zijn ploeg in de verlenging naar een plaats in de play-offs om deelname aan het hoofdtoernooi van de Europese koningsklasse.