Van Bronckhorst: ’Snel om tafel met Feyenoord’

„We hebben afgesproken met de club dat we half februari gaan zitten”, zei de oud-international voor de camera van RTV Rijnmond. „Ik denk er wel over na natuurlijk. Maar ik ben er nog niet voor de volle 100 procent uit, maar ik ga mijn gevoel volgen.”

Van Bronckhorst en Feyenoord hoefden twee jaar geleden niet lang te onderhandelen over een nieuw contract. Feyenoord presteerde dat jaar uitstekend en greep zelfs de landstitel. De club beleeft tot dusver een teleurstellend seizoen. Feyenoord wist zich niet te kwalificeren voor de Europa League en in de eredivisie is de achterstand op PSV en Ajax al flink opgelopen. De club is nog wel actief in de KNVB-beker.

„Het gevoel was twee jaar geleden natuurlijk heel goed, als je kampioen van Nederland wordt”, weet Van Bronckhorst nog. „Maar je weet dat voetbal een proces is. Dat het dynamisch is, dus dat gevoel schommelt. Daar moet je mee omgaan. Zoals ik dat de afgelopen jaren in voorspoed en tegenspoed heb gedaan en dat is nu ook zo.”