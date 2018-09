Blamage voor Gouweleeuw in bekertoernooi

Christian Beck opende in de 87e minuut de score voor de Oost-Duitse club, die in 1974 nog de Europacup II veroverde door in de finale in de Kuip AC Milan te verslaan. Tobias Schwede besliste in blessuretijd het bekerduel.

Bij Augsburg speelde Jeffrey Gouweleeuw de gehele wedstrijd, evenals de voormalige topschutter van sc Heerenveen Alfred Finnbogason.

Eerder op zondag knikkerde Osnabrück, dat ook op het derde niveau speelt, met tien man Bundesligaclub HSV uit het bekertoernooi (3-1).