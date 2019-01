Marvin Zeegelaar naar ’Nederlands’ Udinese

Zeegelaar treft bij Udinese landgenoten als Hidde ter Avest en Bram Nuytinck. Ook William Troost-Ekong, geboren in Haarlem en actief voor de landenploeg van Nigeria, speelt bij Udinese.

Technisch directeur Daniele Pradè is erg blij met de aanwinst. „Zeegelaar heeft ervaring opgedaan in de belangrijkste competities”, schrijft hij op de clubsite. „Hij is erg goed in de lucht en uitstekend in de één-tegen-één.”

De linksbenige verdediger van Ajax staat nog ruim twee jaar onder contract bij Watford, dat hem twee jaar geleden overnam van Sporting Portugal. Vrijdagmiddag wordt hij gepresenteerd in de Dacia Arena.