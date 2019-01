Otter aangeslagen na drama Knegt

„Dit is het grootste drama dat je als topsporter kan overkomen. Ik ben natuurlijk geen medicus. Maar ik heb me laten informeren dat hij over zijn hele lichaam wel brandwonden heeft. Zowel in zijn gezicht als op zijn voeten en zijn benen”, aldus Otter vanuit Ridderkerk. Daar is de Nederlandse formatie in voorbereiding op de Europese titelstrijd van komend weekeinde in Dordrecht.

De kleren en baard van de shorttracker hadden vlam gevat. „Zijn linkerbeen is er slecht aan toe. Er wordt gesproken over huidtransplantatie. Dat het vreselijk is en een ongelooflijke klap in het gezicht van Sjinkie Knegt en de hele shorttrackgemeenschap en sportliefhebbend Nederland, dat is wel duidelijk.”

Fenna, de vrouw van Knegt, informeerde Otter donderdagochtend. „Dan krijg je gewoon tranen in je ogen. Het is gewoon vreselijk. Dan zie je echt zo’n kereltje in brand staan”, aldus een geëmotioneerde trainer. „Mijn eerste zorg toen ik het vanochtend hoorde was: is hij in levensgevaar? Dat is hij gelukkig niet. Maar je kan beter een arm of een been breken dan flink verbrand zijn. Dit komt als een meteoor binnen.”

Het viel Otter zwaar om de andere Nederlandse shorttrackers het slechte nieuws te brengen. „Dan is er gewoon sprake van een grafstemming. Je kon een speld horen vallen. Of beter, je kon de tranen horen vallen op de marmeren vloer. Dit komt ongelooflijk hard aan. Dit ligt de komende drie dagen als een zwaar juk op onze schouders. Maar we zijn professionals. Ik denk dat als het moet we het van ons af kunnen zetten. Als team proberen we Sjinkie mentaal te ondersteunen. Over zijn sportieve herstel denk ik nog even niet na, het allerbelangrijkste is nu dat de mens Sjinkie goed herstelt.”